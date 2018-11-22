Гвардиола признался, где бы хотел продолжить карьеру

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен реализовать свой потенциал не только на клубном уровне.

"Я бы хотел поработать главным тренером национальной команды. Думаю, рано или поздно это произойдет.

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Да, мне нравится плотный игровой график, но иногда хочется иметь больше времени для гольфа, больше покоя. Но пока мне не до этого всего", – приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016-м и уже успел завоевать с "горожанами" золотые медали АПЛ. В текущем сезоне подопечные Хосепа также возглавляют турнирную таблицу после 12-ти туров.

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