Гвардіола зізнався, де б хотів продовжити кар'єру

Головний тренер Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті має намір реалізувати свій потенціал не лише на клубному рівні.

"Я б хотів попрацювати головним тренером національної команди. Думаю, рано чи пізно це станеться.

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Так, мені подобається щільний ігровий графік, але іноді хочеться мати більше часу для гольфу, більше спокою. Але поки мені не до цього всього", – наводить слова Гвардіоли The Telegraph.

Нагадаємо, Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016-му і вже встиг завоювати з "містянами" золоті медалі АПЛ. В поточному сезоні підопічні Хосепа також очолюють турнірну таблицю після 12-ти турів.

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