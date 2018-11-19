"Гвардиола принес иллюзию", – чемпион Европы-1980 Бригель нашел виновного в регрессе сборной Германии

Победитель Евро-1980 в составе сборной Германии Ханс-Петер Бригель считает, что тренерская философия бывшего наставника мюнхенской Баварии Хосепа Гвардиолы спровоцировала нынешние проблемы Бундестима.

"Это его вина, он солгал нам, заявив, что для победы достаточно владеть мячом в течение 75 % игрового времени.

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Это не так, в футболе результат гораздо важнее контроля игры. Только владеть мяч – недостаточно, чтобы побеждать, Франция четко продемонстрировала это победой на чемпионате мира.

Можно снова побеждать, если вернуться к более традиционному стилю, потому что важнее не качество футбола, а равновесие", – рассказал Бригель в интервью итальянской La Repubblica.

Напомним, что Хосеп Гвардиола работал в Бундеслиге с Баварией в период с 2013 до 2016 гг. "Ротен" под его руководством трижды стали чемпионами, завоевали 2 Кубка Германии, Суперкубок Европы-2013, а также в том же году победили на Клубном чемпионате мира.

В то же время сборная Германии победила на ЧМ-2014, дошла до полуфинала Евро-2016, а в этом году провалила Мундиаль в России и премьерную Лигу наций.