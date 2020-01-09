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Сане не перейдет в Баварию зимой, – Салихамиджич

9 января 13:34 143 Читати українською
Сане не перейдет в Баварию зимой, – Салихамиджич
Лерой Сане / Фото ФК Манчестер Сити

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане продолжит лечение в Англии, а не в Германии.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич заявил, что Лерой Сане не присоединится к Баварии во время зимнего трансферного окна.

Бавария не делала предложения Тете и определилась с приоритетным трансфером, – Bild

Действующий чемпион Германии начал охоту на 23-летнего хавбека еще летом. Позже Сане повредил крестообразные связки и до сих пор находится вне игры.

Ранее сам Сане заявлял, что не против покинуть Манчестер Сити. Напомним, Лерой присоединился к "горожанам" в 2016-м, перейдя из Шальке.

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