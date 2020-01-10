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Гвардіола зізнався, що не може вплинути на майбутнє Сане в Манчестер Сіті

17:08 223 Читать на русском
Гвардіола зізнався, що не може вплинути на майбутнє Сане в Манчестер Сіті
Гвардіола і Сане / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не впевнений, що вінгер Лерой Сане залишиться в клубі.

"Я його добре знаю. Саме я був тією людиною, яка запросила його сюди, хоча він не грав регулярно за Шальке.

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Більше я нічого не можу зробити. Він приємний хлопець, і я просто хочу, щоб зараз він повернувся готовим – його коліно виглядає добре. Все інше – це не моя справа. Всі подальші дії Сане не в моїх руках", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що контракт німця з Манчестер Сіті чинний до літа 2021 року, упродовж останніх трансферних вікон його пов'язують з переходом у Баварію.

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Теги
Англія Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Манчестер Сіті
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