Гвардіола зізнався, що не може вплинути на майбутнє Сане в Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не впевнений, що вінгер Лерой Сане залишиться в клубі.

"Я його добре знаю. Саме я був тією людиною, яка запросила його сюди, хоча він не грав регулярно за Шальке.

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Більше я нічого не можу зробити. Він приємний хлопець, і я просто хочу, щоб зараз він повернувся готовим – його коліно виглядає добре. Все інше – це не моя справа. Всі подальші дії Сане не в моїх руках", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що контракт німця з Манчестер Сіті чинний до літа 2021 року, упродовж останніх трансферних вікон його пов'язують з переходом у Баварію.

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