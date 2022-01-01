Арсенал – Манчестер Сити в рамках 21 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал ярко начал игру и открыл счет во встрече на 31 минуте – Сака в касание пробил после прострельной передачи Тирни. Ман Сити выглядел хило, но сравнял счет – Джака завалил Бернарду Силву в штрафной, а Марез реализовал пенальти.

Манчестер Сити в компенсированное время вырвал победу у Арсенала – пенальти и удаление похоронили "канониров"

Почти сразу Габриэл получил вторую желтую карточку, однако счет оставался ничейным до компенсированного времени. Родриго выгрыз победу для "горожан", среагировав на рикошет после удара Ляпорта.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 53 очка и увеличил отрыв от второго Челси до 11 пунктов, а Арсенал с 35 баллами расположился на четвертой строчке.