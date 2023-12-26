Манчестер Сити начал пристально изучать игру Андре – опорный полузащитник Флуминенсе стал трансферной целью клубного чемпиона мира на будущее. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Финал Клубного ЧМ был на грани драки – 40-летнему тафгаю послышались издевательства Грилиша, капитан Сити принял вызов

Согласно UOL, наставник Флу Фернандо Динис заявил, что Пеп Гвардиола похвалил молодых игроков его команды, и особенно выделил 22-летнего Андре. Сам хавбек заявил о полученном предложении от европейского клуба, от которого не смог бы отказаться. В то же время он решил сдержать слово, данное Динизу, и остаться во Флуминенсе до конца сезона.

Ранее Андре получал предложения от Фулхэма и Ливерпуля, а Барселона, как сообщается, просто следит и интересуется игроком. В этом сезоне Андре провёл за Флу 62 матча, благодаря которым получил вызов в сборную Бразилии.

Напомним, что в финале клубного ЧМ Ман Сити разгромил Флуминенсе со счётом 4:0.

Ман Сити разгромно выиграл первый Клубный ЧМ – гол-рекорд на 40-й секунде, Гвардиола рискует потерять третью суперзвезду