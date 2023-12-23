Флуминенсе пытался хоть как-то ответить Манчестер Сити после погрома в финале Клубного чемпионата мира (0:4).

После финального свистка команды мирно жали друг другу руку, как вдруг несколько представителей Флу набросились на Джека Грилиша.

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Главным провокатором ожидаемо выступил 40-летний Фелипе Мело, всю карьеру "славившийся" грубостью, драками и разнообразными конфликтами. Вызов принял Кайл Уокер. Крепкий капитан Ман Сити сошелся с Мело, но партнеры вовремя предотвратили обострение ситуации. Позже стороны озвучили свои версии событий.

"Грилиш проявил неуважение к нашей команде, а я никогда не позволю этому случится... Он кричал "оле" во время игры. Это слово для болельщиков, они могут кричать "оле". Спортсмен на поле не может демонстрировать неуважение", – заявил Мело.

"Ни раз я не сказал "оле", – заверил Грилиш.

Grealish começou a zoar e falar olé para os jogadores do Flu após o 4º gol



Após isso F. Melo partiu para cima do jogador Inglês. Empurrou o próprio Grealish e Walker



Vejam a confusão https://t.co/OV4lM2nEz2 pic.twitter.com/ARtkhSkm2Q — Futebol no Rio (@Futebolnorio) December 22, 2023

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