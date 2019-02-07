Гвардиола: Предполагаю, Манчестер Сити умрет по дороге к чемпионству, но мы стараемся

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над Эвертоном (2:0), которая позволила "горожанам" вернуть первое место турнирной таблицы.

"2:0 против Эвертона – мы должны быть довольны таким результатом. Во втором тайме у нас были проблемы, но матч в целом был хороший. Мы не допустили ни одного удара в створ наших ворот. Гол на последней минуте первого тайма нам очень помог.

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Не знаю, как далеко мы зайдем. Предполагаю, по дороге мы умрем, но мы стараемся.

Мы сыграли на матч больше, чем Ливерпуль. Хорошо, конечно, что мы на первом месте, но у "красных" есть еще матч на Олд Траффорде 24 февраля. Если они выиграют, то мы больше не будем лидировать.

Я особенно об этом не думаю, но 5 дней назад мы могли отставать на 7 очков, это урок, что никогда не нужно сдаваться.

В воскресенье нас ждет замечательная проверка в матче с Челси. Очень тяжелый матч, все в режиме нон-стоп", – цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити опережает Ливерпуль в турнирной таблице АПЛ лишь по разнице забитых голов.

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