Гвардіола: Припускаю, Манчестер Сіті помре дорогою до чемпіонства, але ми стараємось

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від перемоги над Евертоном (2:0), яка дозволила "містянам" повернути перше місце турнірної таблиці.

"2:0 проти Евертона – ми повинні бути задоволеними таким результатом. У другому таймі у нас були проблеми, але матч в цілому був хорошим. Ми не допустили жодного удару в площину наших воріт. Гол на останній хвилині першого тайму нам дуже допоміг.

Манчестер Сіті переміг Евертон і очолив АПЛ: жах стандартів для "ірисок", Зінченку не світить ігровий час в чемпіонаті

Не знаю, як далеко ми зайдемо. Припускаю, дорогою до чемпіонства ми помремо, але ми стараємося.

Ми зіграли на матч більше за Ліверпуль. Добре, звичайно, що ми на першому місці, але у "червоних" ще є матч на Олд Траффорді 24 лютого. Якщо вони виграють, то ми більше не будемо лідирувати.

Я особливо про це не думаю, але 5 днів назад ми могли відставати на 7 очок, це урок, що ніколи не потрібно здаватися.

У неділю на нас чекає чудова перевірка в матчі з Челсі. Дуже важкий матч, все в режимі нон-стоп", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль у турнірній таблиці АПЛ лише за різницею забитих голів.

Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календар