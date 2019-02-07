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Гвардіола: Припускаю, Манчестер Сіті помре дорогою до чемпіонства, але ми стараємось

10:57 866 Читать на русском
Гвардіола: Припускаю, Манчестер Сіті помре дорогою до чемпіонства, але ми стараємось
Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від перемоги над Евертоном (2:0), яка дозволила "містянам" повернути перше місце турнірної таблиці.

"2:0 проти Евертона – ми повинні бути задоволеними таким результатом. У другому таймі у нас були проблеми, але матч в цілому був хорошим. Ми не допустили жодного удару в площину наших воріт. Гол на останній хвилині першого тайму нам дуже допоміг.

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Не знаю, як далеко ми зайдемо. Припускаю, дорогою до чемпіонства ми помремо, але ми стараємося.

Ми зіграли на матч більше за Ліверпуль. Добре, звичайно, що ми на першому місці, але у "червоних" ще є матч на Олд Траффорді 24 лютого. Якщо вони виграють, то ми більше не будемо лідирувати.

Я особливо про це не думаю, але 5 днів назад ми могли відставати на 7 очок, це урок, що ніколи не потрібно здаватися.

У неділю на нас чекає чудова перевірка в матчі з Челсі. Дуже важкий матч, все в режимі нон-стоп", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль у турнірній таблиці АПЛ лише за різницею забитих голів.

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Евертон - Манчестер Сіті: Середа 06 лютого 2019

Евертон
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
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Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Евертон - Манчестер Сіті
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