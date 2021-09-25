Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед матчем з Челсі хвилюється, що у команді немає забивного бомбардира.

"Форвард – це форвард. Вони завжди трохи в стороні від решти і перебувають на своїй хвилі. Разом із воротарями вони утворюють групу гравців, до яких потрібен особливий підхід.

Тухель: Не так давно говорили, що я не знаю, як перемогти Гвардіолу

Їх найскладніше підписати. Нам випала честь мати в складі Серхіо Агуеро протягом стількох років, але, на жаль, минулого сезону у нього були серйозні травми. Ми вижили без нього, а коли він виходив на поле, у нас з'являлося щось особливе. У нас видатні гравці, але немає такої потужності в атаці, як у Манчестер Юнайтед, Челсі або Тоттенхема.

Ми повинні використовувати командні якості. У нас немає футболіста, який може забити 25 м'ячів за рік, тому ми повинні робити це всією командою. Це ми і спробуємо зробити по ходу нинішнього сезону", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зауважимо, у 5 зустрічах кампанії АПЛ сезону 2021/22 "містяни" відзначились 11 м'ячами. Покращити статистику голів підопічні іспанця зможуть вже сьогодні, 25 вересня, в двобої з Челсі.

Гвардіола марить реваншем, Маліновський їде в лігво чемпіона та перше Дербі Капітоліно Моурінью: топ-матчі євровікенду