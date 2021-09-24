"Не так давно говорили, что я не знаю, как победить Гвардиолу. Но, в любом случае, это не только наше противостояние. У нас все же не теннис или шахматы. Сражаться будут наши команды против друг друга – причем, на очень высоком уровне.

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Честно говоря, последние три игры прошли с шансами 50 на 50. Такое ощущение было до стартового свистка, и во время матчей я чувствовал, что игра могла завершиться с любым исходом. Когда поединок равный, все решают мелкие детали. Небольшие эпизоды могут дать преимущество, но для этого понадобится немного удачи", – цитирует Тухеля Sky Sports.

Отметим, что матч между Челси и Манчестер Сити состоится 25 сентября, начало в 14:30. В последних трех противостояниях лондонцы непременно триумфовали, в том числе в финале Лиги чемпионов 2020/21.

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