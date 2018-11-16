Гвардиола посетил каталонских политзаключенных

Главный тренер Хосеп Гвардиола посетил исправительную колонию Эльс Льедонерс, чтобы увидеться с политзаключенными.

Хосеп Гвардиола никогда не скрывал своих политических взглядов и поддержки независимости Каталонии.

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Политический и культурный активист Жорди Куишарт опубликовал фотографию с наставником Манчестер Сити возле колонии Эльс Льедонерс, которая находится в провинции Каталония. Там он посетил политзаключенных.

"Спасибо Пепу Гвардиоле, что показал заключенным лидерство, а также социальную поддержку и солидарность, за напоминание, что командная работа не имеет границ. Также спасибо Хави Торресу", – написал Куишарт в своем Твиттер.

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