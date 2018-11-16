toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ ХОРВАТІЯ - ІСПАНІЯ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Гвардіола відвідав каталонських політв'язнів

12:26 75 Читать на русском
Гвардіола відвідав каталонських політв'язнів
Гвардіола завітав до колонії Ельс Льєдонерс / соцмережі

Головний тренер Хосеп Гвардіола завітав до виправної колонії Ельс Льєдонерс, щоб побачитись із політв'язнями.

Хосеп Гвардіола ніколи не приховував своїх політичних поглядів і підтримки незалежності Каталонії.

Голова Футбольної асоціації Англії – про жовту стрічку Гвардіоли: Чи повинні ми дозволяти носити символіку Ісламської Держави?

Політичний та культурний активіст Жорді Куїшарт опублікував фотографію з наставником Манчестер Сіті біля колонії Ельс Льєдонерс, яка знаходиться в провінції Каталонія. Там він відвідав політв'язнів.

"Дякую Пепу Гвардіолі, що показав в'язням лідерство, а також соціальну підтримку та солідарність, за нагадування, що командна робота не має меж. Також дякую Хаві Торресу", – написав Куїшарт у своєму Твіттер.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Теги
Іспанія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
8
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук