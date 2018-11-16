Гвардіола відвідав каталонських політв'язнів

Головний тренер Хосеп Гвардіола завітав до виправної колонії Ельс Льєдонерс, щоб побачитись із політв'язнями.

Хосеп Гвардіола ніколи не приховував своїх політичних поглядів і підтримки незалежності Каталонії.

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Політичний та культурний активіст Жорді Куїшарт опублікував фотографію з наставником Манчестер Сіті біля колонії Ельс Льєдонерс, яка знаходиться в провінції Каталонія. Там він відвідав політв'язнів.

"Дякую Пепу Гвардіолі, що показав в'язням лідерство, а також соціальну підтримку та солідарність, за нагадування, що командна робота не має меж. Також дякую Хаві Торресу", – написав Куїшарт у своєму Твіттер.

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