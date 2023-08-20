"Горожане" во втором туре АПЛ одержали минимальную победу над Ньюкаслом. Во время матча коуч Манчестер Сити бурно обратился к одному из болельщиков, который был на трибуне. На пресс-конференции Гвардиола рассказал, что произошло.

Очередная победа Манчестер Сити в видеообзоре матча с Ньюкаслом

"Он сказал мне сделать замену, я ответил: "Приходи сюда и делай это". Игра была в хорошем темпе, в хорошем ритме. Я не видел, чтобы игроки были очень уставшими. Было непросто внести изменения, поэтому я этого не сделал", – цитирует BBC тренера.

В матче против Ньюкасла Гвардиола не сделал ни одной замены. Это 6-й случай за 268 матчей в АПЛ, когда испанский специалист не воспользовался возможностью освежить состав. Кроме того, Ман Сити впервые с мая 2022 года не сделал ни одной замены в матче английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити минимально обыграл Ньюкасл – чемпион мира затмил Холанда, Гвардиола не сделал ни одной замены