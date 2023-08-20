В поединке 2-го тура АПЛ Ньюкасл на выезде уступил Манчестер Сити (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Холанд мог выходить на свидание с голкипером Ньюкасла уже в начале матча, но Шер в последний момент успел выставить ногу и прервать передачу. На 31-минуте Фоден получил пас на правом фланге, ворвался в штрафную и сбросил на Альвареса, который с линии закрутил в дальний угол ворот.

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В конце тайма Фил отдал "конфетку" на Холанда, но норвежец, пытаясь ювелирно пробить низом, не попал в ворота (мяч прошел в считанных сантиметрах мимо стойки).

На экваторе второй сорокапятиминутки Поуп среагировал на удар Эрлинга из района одиннадцатиметровой отметки и выбил сферу ногой. Родри едва не привез в свои ворота, ошибившись в центре поля, но Уилсон не сумел пройти Гвардиола, а с ударом Барнса справился Эдерсон. Чего-то большего команды выдать не смогли.