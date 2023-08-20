"Містяни" в другому турі АПЛ здобули мінімальну перемогу над Ньюкаслом. Під час матчу коуч Манчестер Сіті бурхливо звернувся до одного з вболівальників, який був на трибуні. На прес-конференції Гвардіола розповів, що сталося.

Чергова перемога Манчестер Сіті у відеоогляді матчу з Ньюкаслом

"Він сказав мені зробити заміну, я відповів: "Приходь сюди і роби це". Гра була в хорошому темпі, в хорошому ритмі. Я не бачив, щоб гравці були дуже втомленими. Було непросто внести зміни, тому я цього не зробив", – цитує BBC тренера.

В матчі проти Ньюкасла Гвардіола не зробив жодної заміни. Це 6-й випадок за 268 матчів в АПЛ, коли іспанський фахівець не скористався можливістю освіжити склад. Крім того, Ман Сіті вперше з травня 2022 року не зробив жодної заміни у матчі англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті мінімально обіграв Ньюкасл – чемпіон світу затьмарив Холанда, Гвардіола не зробив жодної заміни