Гвардиола ответил, будет ли Манчестер Сити выходить на трансферный рынок зимой
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола открыл планы клуба по усилению этой зимой.
"Будет ли Манчестер Сити выходить на трансферный рынок этой зимой? Я так не думаю. Скорее всего, мы завершим январь в таком составе.
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Я не знаю, что произойдет, но после того, как я прибыл в Абу-Даби со спортивным директором, с Чики Бегиристайном и другими, на столе не было ни одного имени", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Добавим, что Манчестер Сити занимает третье место в чемпионате, имея в активе 32 очка. Впрочем, у "горожан" 2 сыгранных поединка.
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