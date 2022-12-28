"Будет ли Манчестер Сити выходить на трансферный рынок этой зимой? Я так не думаю. Скорее всего, мы завершим январь в таком составе.

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Я не знаю, что произойдет, но после того, как я прибыл в Абу-Даби со спортивным директором, с Чики Бегиристайном и другими, на столе не было ни одного имени", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Добавим, что Манчестер Сити занимает третье место в чемпионате, имея в активе 32 очка. Впрочем, у "горожан" 2 сыгранных поединка.

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