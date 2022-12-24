Хавбек сборной Англии вернулся в Манчестер Сити с лишним весом – Гвардиола поставил ультиматум
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отстранил Калвина Филлипса от тренировок из-за проблем с весом.
"Он не травмирован, он вернулся с лишним весом. Я не знаю, почему так произошло. Сейчас он не в должном состоянии для тренировок или игр.
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Когда он будет готов, то будет играть, потому что он нам нужен. Он нам очень нужен. Разочарование? Это наши частные вещи с Калвином", – цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Напомним, хавбек, за которого летом Сити заплатил почти 50 миллионов евро, провел всего 4 неполных матча за команду, а остальное время пропустил из-за травмы. На ЧМ-2022 Филлипс наиграл 40 минут за сборную Англии.
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