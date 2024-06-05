"Сливочные" в финале самого престижного европейского турнира обыграли Боруссию Д (2:0) и получили трофей в 15 раз. Родри считает, что у Манчестер Сити достаточно сил, чтобы отобрать титул у мадридцев.

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"Реал доказал, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону. Они снова выиграли Лигу чемпионов, и, как правило, ее выигрывает тот, кто заслуживает на это", – цитирует испанца Marca.

Напомним, что Реал переиграл Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти.

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