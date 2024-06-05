Манчестер Юнайтед устроил грандиозную чистку – манкунианцы официально лишились 8 игроков
Манчестер Юнайтед активно готовится к трансферному окну и расчищает место для новых футболистов.
"Красные дьяволы" перед открытием трансферного окна решили разгрузить свой состав. Об этом сообщает официальный клубный сайт.
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Прощаются с Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан и Антони Марсьяль, так как их соглашения закончились.
Джонни Эванс, Том Хаддлстоун, Чарли Макнил, Ки Пламли, Брэндон Уильямс, Шола Шоратире также покинут манкунианцев в качестве свободных агентов. Альваро Фернандес переходит в Бенфику за 6 миллионов евро.
Напомним, что "красные дьяволы" могут остаться без Каземиро, за которым следит Аль-Наср, а также Бруну Фернандеша – португальцем интересуется Бавария.
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