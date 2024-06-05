Турецкий гранд не хочет повторения прошлого сезона, когда с командой работало пять разных специалистов. Уже в начале лета Бешикташ назначил главным тренером Джованни ван Бронкхорста.

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Голландец подписал контракт на два сезона с опцией продления еще на один год, сообщает пресс-служба клуба. Его ассистентами будут Сердар Топрактепе и Жан Поль ван Гастель. Кстати, из-за последнего ван Бронкхорст не оказался в Бешикташе в январе. Тогда ван Гастель работал у Бреде, которая его не отпустила, а Джованни не захотел приходить в клуб без своего ассистента.

К слову, прошлый сезон Бешикташ завершил на шестом месте в турецкой Суперлиге, но выиграл Кубок Турции, благодаря чему сыграет в Лиге Европы. В следующей кампании ван Бронкхорсту придется бросить вызов не только Галатасараю (действующий чемпион), но и Фенербахче, который недавно назначил Жозе Моуринью.