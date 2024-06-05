Будущее Александра Зинченко становится одной из самых интересных тем в лагере Арсенала.

Ряд источников сообщил о готовности "канониров" продать 27-летнего украинца, который под занавес сезона тотально потерял доверие Микеля Артеты.

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Одним из главных претендентов на Зинченко называли Баварию. Впрочем, немецкий топ-инсайдер Флориан Плеттенберг уверяет, что пока Александр не является горячей темой в офисах мюнхенцев. Окружение игрока также считает переезд на юг Германии маловероятным. Бавария надеется продлить контракт с Альфонсо Дэвисом, а если не удастся, то кандидатом №1 на левый фланг защиты станет Тео Эрнандес.

Напомним, соглашение Зинченко с Арсеналом действует еще 2 года. Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 38 млн евро.

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