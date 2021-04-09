"Я поражен, чувствую себя немного странно. Он – честный человек. Уверен, если он что-то говорит, то верит в это. Он ничего не говорит и не делает для медиа ради своей репутации.

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Вот почему я поражен. Все знают, с каким восторгом и уважением я отношусь к нему. Он помог мне в начале тренерского пути. Он всегда будет в моем сердце. Всегда чувствую, что не заслуживаю этого, потому что если и есть человек, который может искать или находить секреты игры, то это он – благодаря трудовой этике и знанием футбола", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

К слову, Манчестер Сити и Лидс встретятся в 31-м туре английского первенства уже завтра, 10 апреля. Начало встречи в 14:30.

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