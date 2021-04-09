Гвардиола ответил Бьелсе, который назвал его волшебником
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что приятно удивлен словами Марсело Бьелсы. Наставник Лидса назвал Пепа волшебником.
"Я поражен, чувствую себя немного странно. Он – честный человек. Уверен, если он что-то говорит, то верит в это. Он ничего не говорит и не делает для медиа ради своей репутации.
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Вот почему я поражен. Все знают, с каким восторгом и уважением я отношусь к нему. Он помог мне в начале тренерского пути. Он всегда будет в моем сердце. Всегда чувствую, что не заслуживаю этого, потому что если и есть человек, который может искать или находить секреты игры, то это он – благодаря трудовой этике и знанием футбола", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
К слову, Манчестер Сити и Лидс встретятся в 31-м туре английского первенства уже завтра, 10 апреля. Начало встречи в 14:30.
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