Гвардіола відповів Б'єлсі, який назвав його чарівником
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що приємно здивований словами Марсело Б'єлси. Наставник Лідса назвав Пепа чарівником.
"Я вражений, почуваюсь трішки дивно. Він – найчесніший чоловік. Упевнений, якщо він щось говорить, то вірить у це. Він нічого не говорить і не робить для медіа заради своєї репутації.
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Ось чому я вражений. Всі знають, з яким захопленням і повагою я ставлюся до нього. Він допоміг мені на початку тренерського шляху. Він завжди буде в моєму серці. Завжди відчуваю, що не заслуговую цього, тому що якщо і є людина, яка може шукати або знаходити секрети гри, то це він – завдяки трудовій етиці і знанням футболу", – цитує Гвардіолу Sky Sports.
До слова, Манчестер Сіті та Лідс зустрінуться у 31-му турі англійської першості вже завтра, 10 квітня. Початок матчу о 14:30.
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