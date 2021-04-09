"Я вражений, почуваюсь трішки дивно. Він – найчесніший чоловік. Упевнений, якщо він щось говорить, то вірить у це. Він нічого не говорить і не робить для медіа заради своєї репутації.

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Ось чому я вражений. Всі знають, з яким захопленням і повагою я ставлюся до нього. Він допоміг мені на початку тренерського шляху. Він завжди буде в моєму серці. Завжди відчуваю, що не заслуговую цього, тому що якщо і є людина, яка може шукати або знаходити секрети гри, то це він – завдяки трудовій етиці і знанням футболу", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, Манчестер Сіті та Лідс зустрінуться у 31-му турі англійської першості вже завтра, 10 квітня. Початок матчу о 14:30.

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