Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро готовится к уходу из манчестерского клуба в летнее трансферное окно.

Лидс включился в борьбу за аргентинского нападающего, который покинет Манчестер Сити на правах свободного агента, сообщает издание 90min.

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Клуб надеется, что наставник команды Марсело Бьелса станет весомым аргументом для перехода Агуэро, хотя на нападающего также претендуют Челси, Барселона и Тоттенхэм.

Напомним, Манчестер Сити 29 марта официально объявил об уходе Серхио Агуэро после завершения текущего сезона. Именно аргентинец является лучшим бомбардиром в истории клуба (257 голов за 384 матча). В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел лишь 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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