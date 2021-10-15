"Я этого не знал. Я не думал, что клуб об этом знает. Рахим – наш игрок, надеюсь, он станет для нас невероятно важным. Я не знаю, хочет ли он играть больше. Марез не играет и не жалуется, Канселу тоже.

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Я не могу им обещать, я не могу заверить, сколько минут играет каждый. Они всегда должны показывать себя на поле. Не только Рахим, все они. Они знают, что получат свои минуты, все они задействованы. От Стерлинга и всех других я хочу, чтобы они были довольны. Ты должен быть здесь и радоваться.

Если это не так, то игрок должен принять лучшее решение для своей семьи. Я был игроком, прекрасно это понимаю, ведь также хотел играть. Все они хотят играть в каждом матче, но я не могу этого обещать. Они просто должны совершенствоваться на каждой тренировке и быть готовыми к выходу на поле", – цитирует Гвардиолу Goal.

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