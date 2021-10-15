"Я цього не знав. Я не думав, що клуб про це знає. Рахім – наш гравець, сподіваюся, він стане для нас неймовірно важливим. Я не знаю, чи хоче він грати більше. Марез не грає і не скаржиться, Канселу теж.

Стерлінг публічно заявив про готовність покинути Манчестер Сіті – зірці набридло сидіти на лавці у Гвардіоли

Я не можу їм обіцяти, я не можу запевнити, скільки хвилин грає кожен. Вони завжди повинні показувати себе на полі. Не тільки Рахім, усі вони. Вони знають, що отримають свої хвилини, всі вони задіяні. Від Стерлінга і всіх інших я хочу, щоб вони були задоволені. Ти повинен бути тут і радіти.

Якщо це не так, то гравець повинен ухвалити найкраще рішення для своєї сім'ї. Я був гравцем, прекрасно це розумію, адже також хотів грати. Усі вони хочуть грати в кожному матчі, але я не можу цього обіцяти. Вони просто повинні вдосконалюватися на кожному тренуванні і бути готовими до виходу на поле", – цитує Гвардіолу Goal.

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду