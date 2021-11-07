У Хави есть претензии к врачам Барселоны – боссы клуба согласились с тренером
18:43 - Читати українською
Похоже, новоиспеченный тренер Барселоны Хави Эрнандес приступит к чистке в лагере каталонцев.
Медицинский штаб Барселоны не вызывает доверия у Хави Эрнандеса, сообщает Catalunya Radio. Тренер считает, что этот вопрос нуждается в первоочередном решении.
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Директор "блаугранас" Матеу Алемани поддержал Хави, ведь также недоволен неправильными диагнозами, плохим восстановлением игроков и рецидивами травм. Сейчас в лазарете каталонцев находятся 11 футболистов.
Напомним, Барса уже объявило о назначении Хави Эрнандеса. Легенда подписал контракт к лету 2024 года.
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