Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вирішив особисто привітати Хаві з призначенням у Барселону.

Іспанець напередодні вже прибув у столицю Каталонії, де відвідає офіційні заходи, організовані Барселоною. Гвардіолі заради цього навіть довелося скасувати особисті плани, повідомляє журналіст SkySport Маттео Моретто у Twitter.

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Нагадаємо, що презентація нового тренера "синьо-гранатових" відбудеться вже сьогодні, 8 листопада, на стадіоні Камп Ноу. Після заходу Хаві дасть традиційну в таких випадках прес-конференцію.

До слова, Барселона оголосила про призначення Хаві головним тренером команди в ніч з 5 на 6 листопада. Контракт із 41-річним іспанцем розрахований до 2024 року.

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