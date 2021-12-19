"Хороший результат, а вот игра не очень. Нам повезло, что Ньюкасл плохо защищался во время первого гола, а второй создал Канселу. Первый тайм был одним из худших в этом сезоне, а второй гораздо лучше.

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Мы лучше играли с мячом, давали больше касаний, но в первом тайме мы допускали много потерь. В перерыве мы были спокойны и говорили о том, что нам делать. Гол Канселу фантастический, мы знаем его качество в последней трети. Он показал отличный дриблинг и забил.

Рекорды показывают последовательность нашей команды, но это не сродни титулам. Это просто очередная победа. Сегодня я не применил сильную ротацию, поскольку выбираю лучшую команду, доступную сейчас. Нам нужна разнообразная база для игроков, и теперь у нас есть семь дней до следующего матча. Надеюсь, что Лестер поправляется от большого количества случаев COVID, и я буду выбирать команду для следующей игры", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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