"Хороший результат, а от гра не дуже. Нам пощастило, що Ньюкасл погано захищався під час першого гола, а другий створив Канселу. Перший тайм був одним із найгірших у цьому сезоні, а другий набагато кращим.

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Ми краще грали з м’ячем, давали більше дотиків, але в першому таймі ми припускалися багатьох втрат. У перерві ми були спокійні та говорили про те, що нам робити. Гол Канселу фантастичний, ми знаємо його якість у останній третині. Він показав чудовий дриблінг і забив.

Рекорди показують послідовність нашої команди, але це не те саме, що титули. Це просто чергова перемога. Сьогодні я не застосував сильну ротацію, оскільки вибираю найкращу команду, яка доступна зараз. Нам потрібна різноманітна база для гравців, і тепер у нас є сім днів до наступного матчу. Сподіваюся, що Лестер одужує від великої кількості випадків COVID, і я буду обирати команду для наступної гри", – цитує Гвардіолу ВВС.

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