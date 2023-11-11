Влітку 2022-го "містяни" відпустили Олександра Зінченка і Габі Жезуса в Арсенал, який потім виявився серйозною перешкодою на шляху до титулу. Цього року ситуація повторилась – Сіті за 45 млн фунтів продав Челсі зіркового вихованця Коула Палмера, який відразу став лідером "синіх".

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"Я вітаю Коула і Челсі. Тепер він дуже задоволений. Причина нашого рішення була в тому, що він бажав більше ігрового часу. Тепер Палмер його має, тож вітаю. Хлопець прийшов з академії, але досяг успіху в іншому місці. Бажаю йому тільки добра і всього найкращого", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Щоправда, поки Челсі не виглядає реальним конкурентом для Ман Сіті. Перед очним матчем 12 листопада команди розділяє аж 12 очок на користь "містян".

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