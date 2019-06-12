Гвардиола одобрил переход Азара в Реал

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил трансферную политику мадридского Реала.

"Реал неплохо усиливается. Их последний трансфер – замечательный. Азар – один из лучших, его игра впечатляет.

Реал официально объявил о переходе Азара

В испанском футболе появился футболист, который будет дарить радость", – цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, 28-летний вингер подписал контракт с "Королевским клубом" до 2024 года. Предварительной датой презентации Эдена в Реале избрано 13 июня.

В прошлом сезоне АПЛ Азар провел 37 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 15-ю ассистами, а его бывший клуб Челси финишировал на 3-й строчке турнирной таблицы.

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