Гвардіола схвалив перехід Азара в Реал

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив трансферну політику мадридського Реала.

"Реал непогано підсилюється. Їхній останній трансфер – чудовий. Азар – один з найкращих, його гра вражає.

Реал офіційно оголосив про перехід Азара

В іспанському футболі з'явився футболіст, який буде дарувати радість", – цитує Гвардіолу Marca.

Нагадаємо, 28-річний вінгер підписав контракт з "Королівським клубом" до 2024 року. Попередньою датою презентації Едена в Реалі обрано 13 червня.

В минулому сезоні АПЛ Азар провів 37 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 15-ма асистами, а його колишній клуб Челсі фінішував на 3-й сходинці турнірної таблиці.

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