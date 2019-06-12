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Гвардіола схвалив перехід Азара в Реал

12 червня 23:18 318 Читать на русском
Гвардіола схвалив перехід Азара в Реал
Хосеп Гвардіола / Фото AP

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив трансферну політику мадридського Реала.

"Реал непогано підсилюється. Їхній останній трансфер – чудовий. Азар – один з найкращих, його гра вражає.

Реал офіційно оголосив про перехід Азара

В іспанському футболі з'явився футболіст, який буде дарувати радість", – цитує Гвардіолу Marca.

Нагадаємо, 28-річний вінгер підписав контракт з "Королівським клубом" до 2024 року. Попередньою датою презентації Едена в Реалі обрано 13 червня.

В минулому сезоні АПЛ Азар провів 37 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 15-ма асистами, а його колишній клуб Челсі фінішував на 3-й сходинці турнірної таблиці.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еден Азар Еден Азар Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Реал Мадрид
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