"Я не мог отказаться от игры под руководством лучшего тренера мира. Когда я утром прибыл, то долго разговаривал с ним. Все крутилось вокруг футбола.

Манчестер Сити официально объявил о переходе Грилиша за рекордные деньги

Это был такой положительный разговор. Это показывает, почему я хочу играть под его руководством. Я слышал о нем только хорошие слова от ребят из сборной Англии, и я с нетерпением жду начала. В конце концов, это было то, от чего я не мог отказаться. Будем надеяться, что все сложится успешно", – цитирует Грилиша официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что "горожане" заплатили за звезду Астон Виллы 100 млн фунтов. 25-летний полузащитник стал самым дорогим англичанином и самым дорогим игроком в истории АПЛ.

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