Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити на чемпионство после победы над МЮ

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (3:1) в матче 12-го тура АПЛ.

"Мы заслужили победу. Возможно, в первом тайме мы действовали со страхом, но футбол – это игра, мы просто не хотели терять мяч. Мы не хотели атаковать, а они прекрасно защищались.

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Во втором тайме игра стала более открытой, мы стали находить больше свободного пространства и показали хорошую игру в матче против топ-соперника.

Манчестер Юнайтед – это команда такого уровня, которой немного нужно, чтобы наказать соперника. Такие ситуации, как во втором голе, могут случаться. Мы хорошо отреагировали и не допустили больше моментов у своих ворот.

Чемпионство? Сейчас ноябрь, еще даже первый круг не закончился. В футболе может многое случиться. Мы много забиваем и создаем много моментов.

Важно, чтобы все игроки вернулись здоровыми после матчей сборных", – цитирует Гвардиолу издание BBC.

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