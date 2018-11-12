Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті на чемпіонство після перемоги над МЮ

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (3:1) у матчі 12-го туру АПЛ.

"Ми заслужили перемогу. Можливо, в першому таймі ми діяли з острахом, але футбол – це гра, ми просто не хотіли втрачати м'яч. Ми не хотіли атакувати, а вони чудово захищалися.

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У другому таймі гра стала більш відкритою, ми стали знаходити більше вільного простору і показали хорошу гру в матчі проти топ-суперника.

Манчестер Юнайтед – це команда такого рівня, якій небагато потрібно, щоб покарати суперника. Такі ситуації, як у другому голі, можуть траплятися. Ми добре відреагували і не допустили більше моментів біля своїх воріт.

Чемпіонство? Зараз листопад, ще навіть перше коло не закінчилось. У футболі може багато чого трапитися. Ми багато забиваємо і створюємо багато моментів.

Важливо, щоб всі гравці повернулися здоровими після матчів збірних", – цитує Гвардіолу видання BBC.

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