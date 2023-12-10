"Він має стресову реакцію на напругу в кістках стопи, і після останньої гри він це відчув. Він не може грати… Я не знаю, як довго його не буде з нами. Тиждень за тижнем, день за днем ми будемо дивитися, що станеться.

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У нас достатньо гравців для складу. Звичайно, Ерлінг був дуже важливим для нас з моменту прибуття, але протягом усього сезону з вами відбуватимуться такі речі. Травми, дискваліфікації – це проблеми, до яких вам доведеться адаптуватись. Хуліан Альварес буде нашим нападником", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Холанд незмінно був у основі Ман Сіті на всі 15 турів нинішнього розіграшу АПЛ (14 голів+4 асисти). Найближчий календар "містян" – Лутон (9 грудня), Црвена Звезда (13 грудня), Крістал Пелас (16 грудня).

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