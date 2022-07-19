Манчестер Сити готовится сделать официальное предложение Брайтону по трансферу Марка Кукурельи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры должны стартовать сразу после завершения продажи Александра Зинченко в Арсенал.

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Пеп Гвардиола всегда считал Кукурелью главной целью позицию левого защитника "горожан". Предложение будет сделано в ближайшее время. Ман Сити попытается закрыть сделку как можно скорее, но реализовать трансфер будет непросто – Брайтон повесил на своего игрока огромный ценник. "Чайки" требуют у Манчестер Сити 55 млн евро, утверждает журналист Экрем Кунур.

Отметим, что 23-летний испанец провел в АПЛ всего один сезон. Прошлым летом Брайтон заплатил за него Хетафе 18 млн евро. В предыдущем чемпионате Кукурелья провел на клубном уровне 38 матчей, в которых отдал 2 ассиста. При необходимости Марк может также сыграть в центре защиты.

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