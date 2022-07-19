Манчестер Сити начнет официальные переговоры касательно преемника Зинченко – они стартуют сразу после трансфера украинца
Трансферная сага вокруг имени нового левого фулбека Манчестер Сити выходит на новый уровень.
Манчестер Сити готовится сделать официальное предложение Брайтону по трансферу Марка Кукурельи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры должны стартовать сразу после завершения продажи Александра Зинченко в Арсенал.
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Пеп Гвардиола всегда считал Кукурелью главной целью позицию левого защитника "горожан". Предложение будет сделано в ближайшее время. Ман Сити попытается закрыть сделку как можно скорее, но реализовать трансфер будет непросто – Брайтон повесил на своего игрока огромный ценник. "Чайки" требуют у Манчестер Сити 55 млн евро, утверждает журналист Экрем Кунур.
Отметим, что 23-летний испанец провел в АПЛ всего один сезон. Прошлым летом Брайтон заплатил за него Хетафе 18 млн евро. В предыдущем чемпионате Кукурелья провел на клубном уровне 38 матчей, в которых отдал 2 ассиста. При необходимости Марк может также сыграть в центре защиты.
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