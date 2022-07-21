"Що клуб вирішить, те вони і будуть робити. Я довіряю клубу. Рішення про підписання ухвалює клуб. Нам не вистачає важливого гравця у роздягальні після відходу Зінченка. Справді дуже важливого.

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Ми ведемо переговори щодо нового гравця, але це не означає, що це станеться. Якщо не вдасться нікого підписати, ми маємо альтернативи. Канселу, Джош Вілсон-Есбранд молодий талант, Аке може зіграти там. Подивимося, що станеться.

Вілсон-Есбранд буде в першій команді, він має тренуватися із нами. На жаль, ми не можемо забути про останні два сезони Джоша з важкими травмами. Йому потрібен час, але він має потенціал, щоб бути з нами. Ми маємо бути спокійні, тому що коли в одного молодого гравця багато травм за останні два сезони, він завжди думає про це", – цитує Гвардіолу MEN.

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