Нет, я не жалею о выборе такого состава. Понимаю позицию наших болельщиков, но мой выбор был обусловлен многими причинами.

Зинченко нашел банальную причину вылета Ман Сити из Кубка Англии от Ливерпуля

У нас есть другие парни, они тоже готовы. На этот раз де Брюйне не был готов, Уокер, Гюндоган тоже. Я понимаю все эти вопросы, но я был в отеле и разговаривал со своими помощниками, врачами после матча ЛЧ против Атлетико. Я их внимательно послушал, и мы вместе приняли решение.

У нас много информации, которой нет у вас. Если бы мы устали, то не смогли бы так бегать во втором тайме. Речь идет об импульсе, иногда вы сильнее, иногда нет. У меня есть много информации, не только из этой конкретной игры, но из многих. Я постоянно спрашиваю своих коллег о состоянии и настроении игроков", – цитирует Гвардиолу Goal.

Ливерпуль обыграл Ман Сити и вышел в финал Кубка Англии – слабый матч Зинченко, фейл кипера, Клопп снова бьет Пепа