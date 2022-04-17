Зинченко нашел банальную причину вылета Ман Сити из Кубка Англии от Ливерпуля
Защитник "горожан" Александр Зинченко очень кратко прокомментировал поражение от Ливерпуля в Кубке Англии.
25-летний украинец появился в старте впервые с 9 марта и провел на поле все 90 минут, продемонстрировав, мягко говоря, не лучшую игру. После встречи Саша нашел причину поражения.
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"В первом тайме против Ливерпуля мы играли не так, как должны были. Уже после перерыва мы изменились и у нас были варианты. Именно так мы должны были играть в начале", – сказал Зинченко в комментарии AS.
Напомним, Сити продолжает сражаться за золотые медали АПЛ, а также трофей Лиги чемпионов. В самом престижном евротурнире "горожане" в полуфинале будут играть с Реалом.
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