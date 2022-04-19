"Ні, я не жалкую про вибір такого складу. Розумію позицію наших вболівальників, але міій вибір був зумовлений багатьма причинами.

Зінченко знайшов банальну причину вильоту Ман Сіті з Кубка Англії від Ліверпуля

У нас є інші хлопці, вони також готові. Цього разу де Брюйне не був готовий, Вокер, Гюндоган також. Я розумію всі ці питання, але я був у готелі і розмовляв зі своїми помічниками, лікарями після матчу ЛЧ проти Атлетіко. Я їх уважно послухав, і ми спільно ухвалили рішення.

Ми маємо багато інформації, якої немає у вас. Якби ми були втомленими, то не змогли б так бігати у другому таймі. Йдеться про імпульс, іноді ви сильніші, іноді ні. У мене є багато інформації, не лише з цієї конкретної гри, але з багатьох. Я постійно питаю своїх колег про стан і настрій гравців", – цитує Гвардіолу Goal.

Ліверпуль обіграв Ман Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії – слабкий матч Зінченка, фейл кіпера, Клопп знову б'є Пепа