Гвардиола не видит проблемы в кадровой катастрофе Манчестер Сити – команда осталась с одним здоровым центрбеком

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим взглядом на огромные потери команды в линии обороны.

"У нас много опций в центре обороны, есть молодые игроки, которым мы доверяем. Мы очень впечатлены ними и будем доверять им.

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Мы не собираемся относиться к этому как к проблеме, мы примем это как вызов. Если это не сработает, попробуем что-нибудь еще. После того, что происходило в прошлые годы, у меня нет сомнений в этой команде. Конечно, поражения возможны. Это ваша проблема, если вы думаете, что мы не можем проиграть. Мы знаем, что это может произойти. С чего бы это у нас были сомнения, если мы проиграли одну игру за 8 месяцев?" – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити остался с одним номинальным центрбеком Николасом Отаменди после того, как Стоунз (не менее месяца) и Ляпорт (около полугода) вылетели из-за травм.

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