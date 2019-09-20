toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - КАРПАТЫ

Гвардиола не видит проблемы в кадровой катастрофе Манчестер Сити – команда осталась с одним здоровым центрбеком

17:31 35 Читати українською
Гвардиола не видит проблемы в кадровой катастрофе Манчестер Сити – команда осталась с одним здоровым центрбеком
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим взглядом на огромные потери команды в линии обороны.

 

"У нас много опций в центре обороны, есть молодые игроки, которым мы доверяем. Мы очень впечатлены ними и будем доверять им.

Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством – позади только пять туров АПЛ

Мы не собираемся относиться к этому как к проблеме, мы примем это как вызов. Если это не сработает, попробуем что-нибудь еще. После того, что происходило в прошлые годы, у меня нет сомнений в этой команде. Конечно, поражения возможны. Это ваша проблема, если вы думаете, что мы не можем проиграть. Мы знаем, что это может произойти. С чего бы это у нас были сомнения, если мы проиграли одну игру за 8 месяцев?" – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити остался с одним номинальным центрбеком Николасом Отаменди после того, как Стоунз (не менее месяца) и Ляпорт (около полугода) вылетели из-за травм.

"Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы". Английские СМИ – об успехе Ман Сити в "самом тяжелом матче группы"

blog_ava
Украина потеряла одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
09:19
640
Теги
Манчестер Сити - Уотфорд Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал нашел сенсационную замену Зидану
    Іспанія — 17:05419 Реал нашел сенсационную замену Зидану
58
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук