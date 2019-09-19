"Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы". Английские СМИ – об успехе Ман Сити в "самом тяжелом матче группы"

Чемпион Украины без шансов проиграл Манчестер Сити в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Реакция английской прессы на очередной удачный выезд Пепа в Украину – в нашем материале.

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"Ожидалось, что Манчестер Сити пройдет серьезную проверку, но в этот вечер их вообще не побеспокоили. Английская команда оформила третью подряд победу над Шахтером. Чемпион Украины – достойный соперник, но просто не соответствует уровню Сити, который действовал легко и хладнокровно. Гости прогнозируемо выиграли и должны были забивать больше.

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Манчестер Сити не был пренебрежителен на поле, но осознавал свое преимущество. А Шахтер слишком боялся того, что с ним может сделать оппонент, поэтому даже не попытался разорвать заштопанную Пепом на быструю руку линию обороны. Для Фернандиньо первый с февраля старт на позиции центрбека был прогулкой. Команда с навыками Шахтера, а точнее – их отсутствием, не способна подсветить проблемы Сити.

За Шахтером было приятно наблюдать, но их группа атаки более техничная и быстрая, чем мощная и прямолинейная, а потому Ферна спокойно сидел за спиной Родри и Гюндогана. В отличие от многих английских команд, у Шахтера нет физически сильного центрфорварда, который бы создавал проблемы обороне Сити во время кроссов в штрафную.

Украинцы не реализовали два своих хороших момента. Тайсон оставил в дураках Родри и отдал блестящий пас, но Мораес плохо его замкнул. Этот промах очень дорого стоил Шахтеру – вскоре мы увидели Манчестер Сити в лучшем его проявлении. Чемпион Англии все держал под контролем. Вопрос был не в том, выиграют ли "горожане", а в том, сколько они забьют.

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Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы. Он девятый раз в своей карьере насладился победой над украинским клубом и одновременно успокоил всех скептиков, которые уверяли, что истощенный Манчестер Сити не способен преодолеть трудности.

Нет Стоунза и Ляпорта? Нет проблем. Сити даже не обратил внимания на Шахтер в матче, который должен был стать для англичан самым тяжелым в группе. При этом они оправились от поражения Норвичу. Гвардиола выиграл 9 из 12 матчей против Шахтера при двух поражениях в ситуациях без турнирной мотивации, а вчера в морозном украинском воздухе выпалил имена Гюндогана и Мареза.

Оборонительные навыки Фернандиньо не поддались строгой проверке, ведь игра преимущественно шла на другом конце поля. ОСК Металлист, возможно, и не является домашней ареной Шахтера – они играют там из-за российско-украинского конфликта – однако трибуны сделали все возможное, чтобы Сити чувствовал себя некомфортно.

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Дончане выиграли все 7 матчей в чемпионате Украины в этом сезоне, используя очень атакующую схему. Почему же вчера они выбрали столь защитный стиль на Манчестер Сити? Понятно, что уровень соперника выше, но нужно придерживаться своего эффективного подхода. Когда они атаковали, то показали себя достойной командой. А когда мячом владел Сити, то Шахтер формировал линию защиты из 6 футболистов. Иногда было такое скопление, что игроки мешали друг другу, как вот в моменте с голом Гюндогана.

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Только на поздних стадиях турнира мы узнаем, есть ли у Пепа понимание, как нейтрализовать пробелы в задней линии его команды. К тому времени грандиозной атаки хватит, чтобы сверкать в Европе, как это было в вечер среды.

Низкий уровень конкуренции на групповом этапе Лиги чемпионов выглядит настолько мягким для Ман Сити, что холодная ночь на востоке Украины может остаться самым тяжелым испытанием до Рождества. Команда Гвардиолы должна была забивать 6 голов, а слепленная из того, что было под рукой, оборона выстояла.

Сити любит повторять, что для них АПЛ важнее Лиги чемпионов, но не обманывайте себя. Это турнир, где "горожане" никогда не были близки к триумфу. Он им нужен, чтобы войти в число суперклубов континента – для этого шейхи потратили миллиард фунтов на состав. Удивительно малочисленный выезд болельщиков в Украину – 200 человек – доказывает, что для Сити Лига чемпионов не имеет того шарма и одержимости, что для Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Это была не совсем прогулка для Сити. Шахтер – команда переселенцев, которую российская оккупация Донецка заставила тренироваться в Киеве, а затем каждый раз летать на домашние матчи в Харьков. В первом тайме они показали невероятный дух, благодаря которому регулярно сбивали привычные ритмы контроля мяча Сити. Впрочем, полную картину о надежности обороны Гвардиолы мы получим в матчах против более сильных соперников, чем Шахтер – например, в субботу с Уотфордом.

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Команда Пепа Гвардиолы могла выиграть первый матч группы С с вдвое большим счетом. Логичечные для такого уровня волнения относительно заштопанной обороны не нашли подтверждения на поле.

Гости показали убийственную тягучесть перед тем, как Гюндоган создал первый гол. Впрочем, это не приструнило Шахтер. Хозяева добавили движения и показали прогресс, что заставило озабоченного Гвардиолу нервно ходить по технической зоне. Тайсон протянул на себе Родри и сорвал шум на трибунах пасом на Мораеса, но тот выстрелил плохо.

Затем Сити в своих лучших традициях удвоил преимущество, а в конце тайма, когда в наших владениях возникла паника, Фернандиньо заблокировал удар Мораес. После перерыва у Шахтера был золотой шанс сократить отставание после ошибки Эдерсона, однако Мораес пробил неточно.

А потом моменты начал создавать Гюндоган. Гвардиола поднимал руки к небу, понимая, что третий гол снимает любые вопросы – его забил Жезус. Учитывая поражение от Норвича и потери Ляпорта и Стоунза, все завершилось спокойным вечером для Пепа, о котором он мечтал.

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