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Гвардіола не бачить проблеми у кадровій катастрофі Манчестер Сіті – команда залишилася з одним здоровим центрбеком

17:31 233 Читать на русском
Гвардіола не бачить проблеми у кадровій катастрофі Манчестер Сіті – команда залишилася з одним здоровим центрбеком
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїм поглядом на чималі втрати команди в лінії оборони.

 

"У нас багато опцій в центрі оборони, є молоді гравці, яким ми довіряємо. Ми дуже вражені ними і будемо довіряти їм.

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Ми не збираємося ставитися до цього як до проблеми, ми приймемо це як виклик. Якщо це не спрацює, спробуємо що-небудь ще. Після того, що відбувалося у минулі роки, у мене немає сумнівів в цій команді. Звичайно, поразки можливі. Це ваша проблема, якщо ви думаєте, що ми не можемо програти. Ми знаємо, що це може статися. Чого б це у нас були сумніви, якщо ми програли одну гру за 8 місяців?" – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті залишився з одним номінальним центрбеком Ніколасом Отаменді після того, як Стоунз (щонайменше місяць) і Ляпорт (близько півроку) вилетіли через травми.

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Манчестер Сіті - Уотфорд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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