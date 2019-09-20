Гвардіола не бачить проблеми у кадровій катастрофі Манчестер Сіті – команда залишилася з одним здоровим центрбеком

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїм поглядом на чималі втрати команди в лінії оборони.

"У нас багато опцій в центрі оборони, є молоді гравці, яким ми довіряємо. Ми дуже вражені ними і будемо довіряти їм.

Гвардіола привітав Ліверпуль з чемпіонством – позаду лише п'ять турів АПЛ

Ми не збираємося ставитися до цього як до проблеми, ми приймемо це як виклик. Якщо це не спрацює, спробуємо що-небудь ще. Після того, що відбувалося у минулі роки, у мене немає сумнівів в цій команді. Звичайно, поразки можливі. Це ваша проблема, якщо ви думаєте, що ми не можемо програти. Ми знаємо, що це може статися. Чого б це у нас були сумніви, якщо ми програли одну гру за 8 місяців?" – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті залишився з одним номінальним центрбеком Ніколасом Отаменді після того, як Стоунз (щонайменше місяць) і Ляпорт (близько півроку) вилетіли через травми.

"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"