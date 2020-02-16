Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити из-за дисквалификации из еврокубков, – СМИ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не собирается досрочно покидать клуб из-за дисквалификации из еврокубков.

Главный тренер "горожан", несмотря на исключение из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей, собирается отработать свой контракт с английским клубом, информирует Sport.es.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Отметим, что действующее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до лета 2021 года.

Английский клуб оспорит решение УЕФА о дисквалификации в CAS. В лагере "горожан" допускают, что арбитражный суд может отменить приговор.

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков