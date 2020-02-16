toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ

Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити из-за дисквалификации из еврокубков, – СМИ

06:00 184 Читати українською
Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити из-за дисквалификации из еврокубков, – СМИ
Хосеп Гвардиола / The Sun

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не собирается досрочно покидать клуб из-за дисквалификации из еврокубков.

Главный тренер "горожан", несмотря на исключение из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей, собирается отработать свой контракт с английским клубом, информирует Sport.es.

Манчестер Сити дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП

Отметим, что действующее соглашение Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитано до лета 2021 года.

Английский клуб оспорит решение УЕФА о дисквалификации в CAS. В лагере "горожан" допускают, что арбитражный суд может отменить приговор.

Манчестер Сити жестко отреагировал на решение УЕФА дисквалифицировать команду из еврокубков

blog_ava
Главные новости 15 февраля: последний спарринг Динамо, тяжелая победа Барселоны, ужас Манчестер Сити продолжается
07:00
195
Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
52
мин
Севилья
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук