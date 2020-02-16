Гвардіола не збирається покидати Манчестер Сіті через дискваліфікацію з єврокубків, – ЗМІ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не збирається достроково покидати клуб через дискваліфікацію з єврокубків.

Головний тренер "містян", не дивлячись на виключення з єврокубків на два сезони за порушення правил фінансового фейр-плей, збирається відпрацювати свій контракт з англійським клубом, інформує Sport.es.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

Зазначимо, що чинна угода Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахована до літа 2021 року.

Англійський клуб оскаржить рішення УЄФА про дискваліфікацію в CAS. У таборі "містян" допускають, що арбітражний суд може скасувати вирок.

Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків