Повреждение универсала английского Манчестер Сити Александра Зинченко оказалось настолько серьезным, что он даже не приедет в лагерь национальной команды на матчи квалификации к чемпионату мира-2022.

Травма икроножной мышцы делает невозможным участие хавбека в октябрьских матчах "сине-желтых", сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

Сидорчук и Пятов едва не подрались во время матча за Суперкубок – журналист сообщил о конфликте игроков Динамо и Шахтера

Кадровая потеря заставила и. о. наставника сборной Украины Александра Петракова искать замену. Коуч национальной команды решил перевести из резервного списка сборной полузащитника СК Днепр-1 Александра Пихалёнка. Этот вызов в сборную станет премьерным для центрхава.

Напомним, что в октябре сборная Украины проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 9 октября – против финнов на выезде, а 12 октября – с командой Боснии и Герцеговины дома.

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